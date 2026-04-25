Rocchi e le presunte ‘interferenze’ fra arbitri e Var | dall’esposto di Rocca alle partite ‘sospette’ l’ombra di una nuova calciopoli
Un nuovo fronte giudiziario si apre nel calcio italiano con l’iscrizione nel registro degli indagati di un noto designatore di arbitri, accusato di aver avuto rapporti irregolari con i direttori di gara. L’indagine riguarda anche un esposto presentato da un ex arbitro e si concentra su presunte interferenze tra arbitri e il sistema Var, con alcune partite sospette al centro delle indagini. La situazione ha attirato l’attenzione di inquirenti e media, mentre le autorità sportive monitorano gli sviluppi.
Milano, 25 aprile 2025 – Si apre un nuovo fronte giudiziario nel calcio italiano con l'iscrizione nel registro degli indagati di Gianluca Rocchi, attuale designatore della Can A e B, per l’ipotesi di concorso in frode sportiva. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Milano e riguarda presunte interferenze nelle comunicazioni tra ufficiali di gara e sala Var nel corso delle ultime due stagioni. Al centro dell'indagine vi sarebbero alcune segnalazioni su possibili pressioni esercitate nei confronti di Var e Avar durante partite di Serie A e Serie B. Rocchi, attraverso fonti a lui vicine, ha fatto sapere di considerarsi completamente estraneo ai fatti e di essere pronto a difendersi in tutte le sedi per chiarire la propria posizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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