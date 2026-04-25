Un nuovo fronte giudiziario si apre nel calcio italiano con l’iscrizione nel registro degli indagati di un noto designatore di arbitri, accusato di aver avuto rapporti irregolari con i direttori di gara. L’indagine riguarda anche un esposto presentato da un ex arbitro e si concentra su presunte interferenze tra arbitri e il sistema Var, con alcune partite sospette al centro delle indagini. La situazione ha attirato l’attenzione di inquirenti e media, mentre le autorità sportive monitorano gli sviluppi.

Milano, 25 aprile 2025 – Si apre un nuovo fronte giudiziario nel calcio italiano con l'iscrizione nel registro degli indagati di Gianluca Rocchi, attuale designatore della Can A e B, per l’ipotesi di concorso in frode sportiva. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Milano e riguarda presunte interferenze nelle comunicazioni tra ufficiali di gara e sala Var nel corso delle ultime due stagioni. Al centro dell'indagine vi sarebbero alcune segnalazioni su possibili pressioni esercitate nei confronti di Var e Avar durante partite di Serie A e Serie B. Rocchi, attraverso fonti a lui vicine, ha fatto sapere di considerarsi completamente estraneo ai fatti e di essere pronto a difendersi in tutte le sedi per chiarire la propria posizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rocchi e le presunte ‘interferenze’ fra arbitri e Var: dall’esposto di Rocca alle partite ‘sospette’, l’ombra di una nuova calciopoli

Notizie correlate

Rocchi indagato per frode sportiva: nel mirino presunte interferenze VarLa Procura di Milano indaga sul designatore arbitrale di Serie A e B per un caso legato a Udinese-Parma 2025.

Arbitri, Rocchi affida a Chiffi la lotta scudetto: sarà al Var di Lazio-Milan e assistente Var a Inter-AtalantaRocchi affida a Chiffi la lotta scudetto: sarà al Var di Lazio-Milan e assistente Var a Inter-Atalanta Sono state stabilite le designazioni arbitrali...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Terremoto arbitri, indagato Gianluca Rocchi: l'accusa; Rocchi sul tocco di mano di De Roon in Roma-Atalanta: Abbastanza fortuito. Rigore alla Lazio? Il giallo a Lobotka...; Inchiesta escort divulgati nomi calciatori tracciati con parole chiave; Perseguita presunto rivale in amore, avrebbe anche tentato di investirlo.

Rocchi e le presunte ‘interferenze’ fra arbitri e Var: dall’esposto di Rocca alle partite ‘sospette’, l’ombra di una nuova calciopoliIndagine a Milano, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. L’Inchiesta nata dall’esposto di Domenico Rocca, ex assistente. Sotto esame le partite ... ilgiorno.it

Concorso in frode sportiva: indagato il designatore RocchiNel mirino della Procura di Milano presunte pressioni su Var e Avar avvenute durante le ultime due stagioni. Il designatore si dichiara estraneo ... panorama.it

Ad esempio #Rocchi x.com

Rocchi indagato per 'frode sportiva': ARRIVA LA RISPOSTA SOCIAL DI CARLO ALVINO Il giornalista partenopeo ha immortalato tramite video social la propria reazione alla news lanciata quest'oggi dall'AGI: "Per molti eravamo complottisti, 'chiagnazzari' - facebook.com facebook