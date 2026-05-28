Canzone contro Giufà | vita e opere di Nicola Giunta poeta al Metropolitano

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 19, al Cineteatro Metropolitano, si terrà lo spettacolo “Canzone contro Giufà – Vita e opere di Nicola Giunta, poeta”. L’evento è il penultimo della rassegna “Un palco per la città”. La serata presenterà un approfondimento sulla figura di Nicola Giunta e le sue opere poetiche, attraverso un allestimento dedicato. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.