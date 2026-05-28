Canzone contro Giufà | vita e opere di Nicola Giunta poeta al Metropolitano

Da reggiotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio alle 19, al Cineteatro Metropolitano, si terrà lo spettacolo “Canzone contro Giufà – Vita e opere di Nicola Giunta, poeta”. L’evento è il penultimo della rassegna “Un palco per la città”. La serata presenterà un approfondimento sulla figura di Nicola Giunta e le sue opere poetiche, attraverso un allestimento dedicato. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

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Sabato 30 maggio alle ore 19 al Cineteatro Metropolitano si terrà spettacolo “Canzone contro Giufà – Vita e opere di Nicola Giunta, poeta”, penultimo appuntamento della rassegna “Un palco per la città”.Sul palco saliranno Rita Nocera, Sonia Impalà, Antonino Marra, Benvenuto Marra ed Enzo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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