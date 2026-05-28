Canzone contro Giufà | vita e opere di Nicola Giunta poeta al Metropolitano
Sabato 30 maggio alle 19, al Cineteatro Metropolitano, si terrà lo spettacolo “Canzone contro Giufà – Vita e opere di Nicola Giunta, poeta”. L’evento è il penultimo della rassegna “Un palco per la città”. La serata presenterà un approfondimento sulla figura di Nicola Giunta e le sue opere poetiche, attraverso un allestimento dedicato. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.
Sabato 30 maggio alle ore 19 al Cineteatro Metropolitano si terrà spettacolo “Canzone contro Giufà – Vita e opere di Nicola Giunta, poeta”, penultimo appuntamento della rassegna “Un palco per la città”.Sul palco saliranno Rita Nocera, Sonia Impalà, Antonino Marra, Benvenuto Marra ed Enzo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Canzone contro Giufà racconta Nicola Giunta al Metropolitano
San Nicola di Flüe, eremita e patrono della Svizzera: vita, opere e cultoIl 21 marzo la Chiesa celebra San Nicola di Flüe, conosciuto anche come Bruder Klaus.
Argomenti più discussi: La Canzone contro Giufà al Cineteatro di Reggio lo spettacolo dedicato alla vita e alle opere del poeta Giunta · LaC News24; Canzone contro Giufà racconta Nicola Giunta al Metropolitano; Reggio Calabria, Pippo non lo sa: un viaggio ironico e inquietante nella censura al Metropolitano.
LA CANZONE CONTRO GIUFA' AL METROPOLITANO Il 30 maggio al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria arriva Canzone contro Giufà, spettacolo dedicato alla vita e alle opere del poeta Nicola Giunta tra musica, poesia e riflessione civile nell’am facebook