San Nicola di Flüe eremita e patrono della Svizzera | vita opere e culto

Il 21 marzo la Chiesa celebra San Nicola di Flüe, conosciuto anche come Bruder Klaus. Era un eremita e viene riconosciuto come patrono della Svizzera. La sua vita è legata alla scelta di vivere in solitudine e di offrire consigli alle persone che si rivolgevano a lui. La figura di Bruder Klaus è ricordata sia per la sua spiritualità sia per il ruolo di guida che ha ricoperto nella sua comunità.

Il 21 marzo la Chiesa ricorda San Nicola di Flüe, detto Bruder Klaus: eremita, consigliere ascoltato e patrono della Svizzera. Nato a Flüeli nel cantone di Obwalden, attraversò il XV secolo come laico esemplare, divenendo in seguito anacoreta nella valle del Ranft presso Sachseln. Dopo una giovinezza segnata dal lavoro dei campi, dal servizio militare e da incarichi civili, nel 1445 sposò Dorotea Wyss, da cui ebbe dieci figli. Una profonda vita di preghiera e discernimento maturò in lui la scelta della solitudine. Nel 1467, con il consenso della famiglia, si ritirò a poca distanza da casa, conducendo un’esistenza di penitenza, silenzio e accoglienza dei pellegrini che cercavano consiglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Nicola di Flüe, eremita e patrono della Svizzera: vita, opere e culto Articoli correlati San Giuseppe, Sposo di Maria: vita, culto e Patrono della Chiesa (19 marzo)San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, è presentato dal Vangelo come un uomo giusto, discendente di Davide. San Patrizio, vescovo e apostolo d’Irlanda: vita, missione e cultoIl 17 marzo la Chiesa ricorda san Patrizio, vescovo, tradizionalmente considerato l’apostolo d’Irlanda. Approfondimenti e contenuti su San Nicola di Discussioni sull' argomento 21 marzo. San Nicola della Flue, modello di guerriero cattolico - MiL; Oggi 21 Marzo | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT SABATO 21 MARZO 2026. 70 ANNI FA ANNA MAGNANI PRIMA ATTRICE ITALIANA A RICEVERE L'OSCAR; Incidente a Introbio: all'ospedale in giallo. San Nicola di Flüe eremita: patrono della SvizzeraO mio Signore e mio Dio, allontana da me tutto ciò che mi allontana da Te. O mio Signore e mio Dio, elargiscimi tutto ciò che mi porta più vicino a Te. O mio Signore e mio Dio, liberami da me stesso ... ilsycomoro.it Telesveva. . SERIE B | Calabro presenta Bari-Carrarese: "Voglio andare al San Nicola a vincere la partita, non faccio tabelle di marcia per la salvezza" #carrarese #calabro #sport facebook