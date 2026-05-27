Canzone contro Giufà racconta Nicola Giunta al Metropolitano

Un viaggio teatrale tra poesia, memoria e denuncia civile dedicato al poeta reggino Nicola Giunta.. Canzone contro Giufà torna a risuonare sul palco del Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria il 30 maggio alle ore 19.00, riportando al centro della scena la figura di Nicola Giunta e il suo sguardo tagliente sulla città, sulla società e sulle sue contraddizioni. È il penultimo appuntamento della rassegna Un palco per la città, promossa dal DLF Reggio Calabria e dedicata a Bruno Stancati, un percorso che intreccia teatro, identità e impegno culturale. Un racconto che unisce poesia, musica e denuncia. Lo spettacolo Canzone contro Giufà –. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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