Accusato di rapina e lesioni personali | fermato sul viale delle Cascine

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 48 anni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata emessa in relazione a un episodio di rapina e lesioni personali avvenuto recentemente. L’uomo è stato fermato sul viale delle Cascine, e l’arresto si inserisce in un’indagine condotta dalle forze dell’ordine su un episodio di violenza e furto.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 48 anni.L’intervento è scattato in viale delle Cascine, dove la pattuglia dell'Arma ha proceduto al controllo del 48enne che si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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