Cantine Aperte Fvg torna il weekend per immergersi tra sapori luoghi e tradizioni

Nel fine settimana torna l’evento Cantine Aperte Fvg, che offre l’opportunità di visitare diverse cantine della regione. I partecipanti possono degustare vini, scoprire i luoghi di produzione e conoscere le tradizioni locali legate al mondo del vino. L’evento si rivolge a chi desidera vivere un’esperienza tra sapori autentici e racconti di chi lavora nelle cantine, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enologico e culturale della zona.

C’è chi sogna un brindisi tra i filari, chi un calice al tramonto accompagnato dai sapori del territorio, o chi, invece, cerca il racconto autentico di una terra attraverso le persone che la vivono ogni giorno. Per le migliaia di appassionati provenienti dalla regione, ma non solo, il conto alla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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