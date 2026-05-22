Weekend in Friuli | sport colori e sapori tra solidarietà e tradizioni

Durante il fine settimana in Friuli, si svolgono eventi che uniscono sport, tradizioni e iniziative di solidarietà. Sono aperti gratuitamente dodici edifici storici, offrendo l’opportunità di scoprire architetture e ambienti antichi senza costi. Inoltre, una corsa di colori viene organizzata per raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica pediatrica, coinvolgendo i partecipanti in un’attività che combina divertimento e sostegno a cause benefiche. Le manifestazioni si tengono in diverse località della regione, attirando pubblico e appassionati.

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? Domande chiave Dove si possono visitare gratuitamente dodici dimore storiche questo weekend?. Come può una corsa di colori finanziare la ricerca oncologica pediatrica?. Quali specialità gastronomiche troveremo tra le corti di Villa Manin?. Chi porterà la musica durante la rassegna dedicata all'olio extravergine?.? In Breve Sabato 23 maggio corsa Metti il turbo al Parco Ardito Desio per Madracs Udine.. Domenica 24 maggio The Crazy Color Race al lago di Cavazzo per Agmen Fvg.. Sabato 23 maggio open day progetto Scuola per Genitori presso Consultorio familiare udinese Aps.. Domenica 24 maggio visita gratuita a 12 dimore storiche tra Udine, Pordenone e Gorizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Weekend in Friuli: sport, colori e sapori tra solidarietà e tradizioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LE VERITÀ SUL FARE IMPRESA CHE NESSUNO TI RACCONTA! JOE BASTIANICH passa dal BSMT! Sullo stesso argomento Bergamo tra sapori e arte: un weekend tra tradizioni e naturaIl fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 vede la provincia di Bergamo protagonista di un mosaico di iniziative che spaziano dalla... Motta, tra fiori e sapori: il weekend della tradizione a coloriLa comunità di Motta di Costigliole d’Asti si prepara a vivere un fine settimana dedicato alle radici del territorio e alla bellezza della natura,... ACI Racing Weekend, tutto pronto a Vallelunga: in pista anche Fisichella e Vicky Piria reddit Il 9 e 10 maggio l’associazione lignanese ha proposto formazione, veleggiate, ciclo tour e gare tra Alto Adriatico e Mugello. #Friuli #Udine #Sport x.com Weekend 9 e 10 maggio 2026 in Friuli: sagre, feste, eventi e idee su dove andareIl secondo weekend di maggio in Friuli Venezia Giulia è uno di quei momenti in cui si può scegliere davvero la giornata su misura: sagre degli asparagi, feste di paese, mercatini nei borghi, vino in ... nordest24.it