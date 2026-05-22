Weekend in Friuli | sport colori e sapori tra solidarietà e tradizioni
Durante il fine settimana in Friuli, si svolgono eventi che uniscono sport, tradizioni e iniziative di solidarietà. Sono aperti gratuitamente dodici edifici storici, offrendo l’opportunità di scoprire architetture e ambienti antichi senza costi. Inoltre, una corsa di colori viene organizzata per raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica pediatrica, coinvolgendo i partecipanti in un’attività che combina divertimento e sostegno a cause benefiche. Le manifestazioni si tengono in diverse località della regione, attirando pubblico e appassionati.
? Domande chiave Dove si possono visitare gratuitamente dodici dimore storiche questo weekend?. Come può una corsa di colori finanziare la ricerca oncologica pediatrica?. Quali specialità gastronomiche troveremo tra le corti di Villa Manin?. Chi porterà la musica durante la rassegna dedicata all'olio extravergine?.? In Breve Sabato 23 maggio corsa Metti il turbo al Parco Ardito Desio per Madracs Udine.. Domenica 24 maggio The Crazy Color Race al lago di Cavazzo per Agmen Fvg.. Sabato 23 maggio open day progetto Scuola per Genitori presso Consultorio familiare udinese Aps.. Domenica 24 maggio visita gratuita a 12 dimore storiche tra Udine, Pordenone e Gorizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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