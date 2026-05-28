Cantine aperte Cartoons on the bay street food e tanto altro tra gli eventi dell’ultimo fine settimana di maggio
Nel fine settimana di fine maggio, Pescara ospiterà diversi eventi, tra cui Cantine Aperte, Cartoons on the Bay e iniziative di street food. La città si prepara a offrire un programma ricco di appuntamenti che coinvolgeranno diverse fasce di pubblico. La manifestazione Cantine Aperte permetterà di visitare aziende vinicole, mentre Cartoons on the Bay sarà dedicato al mondo dell’animazione. Nel frattempo, le aree dedicate allo street food proporranno diverse specialità gastronomiche.
Pescara si prepara a vivere un altro intensissimo weekend, fatto di numerosi appuntamenti capaci di accontentare chiunque. Torna Cantine aperte, che animerà numerosi borghi del Pescarese, mentre in città si terrà la nuova edizione di Cartoons on the bay. Al porto turistico torna lo Street food. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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