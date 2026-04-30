Concertone street food festival e Cattolica in fiore | tutti gli eventi del weekend del Primo Maggio

Durante il lungo weekend del Primo Maggio, piazze, parchi e spiagge si animano con numerosi eventi. Sono previsti concerti dal vivo tra cui il Marecchia Dream Fest e spettacoli nel Parco degli Artisti. Inoltre, vengono allestiti street food festival con truck di cibo e mercatini con oggetti fatti a mano e mostre mercato. Questi eventi coinvolgono diverse aree della città, offrendo intrattenimento e occasioni di svago per i cittadini.