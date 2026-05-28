Cantine Aperte 2026 tutte le visite e le degustazioni sui colli Euganei

Si rinnova l’appuntamento con "Cantine Aperte", il noto evento enoturistico firmato Movimento Turismo del Vino.Nella nostra regione le cantine socie apriranno le porte agli appassionati con tante iniziative all’insegna del gusto e del divertimento a contatto con la natura.Scopri il programma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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