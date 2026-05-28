Cantine aperte 2026 nel Pescarese | l’elenco delle aperture e come partecipare

A fine maggio torna Cantine Aperte 2026 nel Pescarese, una delle manifestazioni più attese del territorio. Durante l’evento, numerose cantine apriranno le loro porte al pubblico per visite e degustazioni. L’iniziativa coinvolge diverse aziende vinicole e permette ai visitatori di scoprire i processi di produzione e assaporare vini locali. Per partecipare, è possibile consultare l’elenco delle cantine aderenti e prenotare in anticipo le visite tramite i canali ufficiali.

Come ogni anno a fine maggio torna una delle manifestazioni più interessanti e vincenti del territorio. Il 30 e 31 maggio 2026 si terrà la nuova edizione di Cantine aperte, la festa del vino più grande d’Europa, che vede impegnate in tutta Italia oltre 600 cantine del Movimento Turismo del Vino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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