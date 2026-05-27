Cantine Aperte 2026 le tappe da fare in Umbria | l' elenco completo e tutti gli appuntamenti

Per Cantine Aperte 2026 in Umbria sono previste degustazioni, visite guidate, pranzi e cene con i vignaioli, oltre a tour in e-bike tra le colline della regione. Sono programmati anche eventi gastronomici e pic-nic in vigna, con iniziative pensate anche per le famiglie. L’evento coinvolge numerose cantine e si svolge in varie località dell’Umbria, offrendo un programma diffuso su tutto il territorio regionale.

Degustazioni, visite guidate, appuntamenti gastronomici, pic-nic in vigna, pranzi e cene “con il vignaiolo”, tour in e-bike alla scoperta delle colline umbre e iniziative rivolte anche alle famiglie, costruendo un programma diffuso su tutto il territorio regionale: con la partecipazione di più di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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