Cantieri navali dello Stretto sospesi fino a luglio i 13 licenziamenti annunciati ad aprile
I 13 licenziamenti annunciati a metà aprile nei Cantieri Navali dello Stretto sono stati sospesi fino al 31 luglio. La società, parte di un gruppo di trasporti, aveva previsto i licenziamenti a partire dal primo giugno, ma questa decisione è stata ora congelata. La sospensione riguarda l’intera procedura e permette di evitare i licenziamenti temporaneamente.
Si apre uno spiraglio nella vertenza dei Cantieri Navali dello Stretto, società del gruppo Caronte & Tourist, dopo il congelamento fino al 31 luglio dei 13 licenziamenti annunciati a metà aprile e inizialmente previsti con decorrenza dal primo giugno.È questo l’esito dell’incontro che si è svolto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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