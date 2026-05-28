Cantieri navali dello Stretto sospesi fino a luglio i 13 licenziamenti annunciati ad aprile

Notizia in breve

I 13 licenziamenti annunciati a metà aprile nei Cantieri Navali dello Stretto sono stati sospesi fino al 31 luglio. La società, parte di un gruppo di trasporti, aveva previsto i licenziamenti a partire dal primo giugno, ma questa decisione è stata ora congelata. La sospensione riguarda l’intera procedura e permette di evitare i licenziamenti temporaneamente.