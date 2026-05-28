Cantieri navali dello Stretto sospesi fino a luglio i 13 licenziamenti annunciati ad aprile

Da messinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I 13 licenziamenti annunciati a metà aprile nei Cantieri Navali dello Stretto sono stati sospesi fino al 31 luglio. La società, parte di un gruppo di trasporti, aveva previsto i licenziamenti a partire dal primo giugno, ma questa decisione è stata ora congelata. La sospensione riguarda l’intera procedura e permette di evitare i licenziamenti temporaneamente.

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Si apre uno spiraglio nella vertenza dei Cantieri Navali dello Stretto, società del gruppo Caronte & Tourist, dopo il congelamento fino al 31 luglio dei 13 licenziamenti annunciati a metà aprile e inizialmente previsti con decorrenza dal primo giugno.È questo l’esito dell’incontro che si è svolto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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