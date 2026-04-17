L' allarme della Fiom Cgil | Cantieri navali dello Stretto annunciano 13 licenziamenti

La Fiom Cgil ha comunicato che nei Cantieri Navali dello Stretto sono previsti tredici licenziamenti. Questa notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale e ha portato alla convocazione di un'assemblea con i lavoratori del settore. La riunione è stata organizzata per discutere delle prossime azioni da intraprendere in risposta alla situazione. Nessuna decisione è stata ancora presa sui passaggi successivi.

“Tredici licenziamento ai Cantieri Navali dello Stretto”. Lo annuncia la Fiom Cgil che oggi ha convocato un'assemblea con i dipendenti che operano nel settore per decidere su eventuali mobilitazioni. “Se il gruppo Caronte non cambia linea aziendale- dicono i segretari di Fiom Sicilia e Fiom.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Cgil e Fp Cgil annunciano la partecipazione all’iniziativa “Giù le mani dal Punto nascita della Gruccia”Arezzo, 29 gennaio 2026 – In continuità con le posizioni espresse nei comunicati del 21 e del 27 gennaio, la CGIL Arezzo e la Funzione Pubblica CGIL... Leggi anche: Tekne, la Fiom Cgil lancia l’allarme: “Azienda strategica ignorata, il governo convochi il tavolo” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allarme Stellantis, Cassino rischia di scomparire; Stop a scioperi e mobilitazioni. Stellantis chiede, il giudice esegue; Polo dello Stampaggio in crisi nell’Alto Canavese: l’allarme della Fiom su energia e costi in aumento; Energia cara, allarme imprese Stampaggio a caldo a rischio. Crisi internazionale, allarme della FIOM CGIL Brianza: Rischi concreti per lavoro e impreseLa FIOM CGIL Brianza annuncia infine che proseguirà la mobilitazione a difesa dell’occupazione e del sistema industriale locale, in una fase che si preannuncia delicata per l’intero territorio. mbnews.it FIOM REGIONE Leonardo Foggia, quale futuro? Fiom Cgil chiede confronto alla Regione sul nuovo CdaResta alta l’attenzione sul futuro dello stabilimento Leonardo di Foggia e del sito di Grottaglie, al centro delle preoccupazioni sindacali ... statoquotidiano.it Fonderie Pisano, lunedì incontro al Mimit "Gli Rsu della Fiom Cgil si soffermano sui prossimi step della vertenza" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #MIMIT #angeloClemente #fiomCgil #Fonderie #fonderiePisano #mimmoVolpe #R - facebook.com facebook