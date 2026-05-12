Giuseppe Orsogna vince la medaglia d' argento ai campionati italiani di scherma

Giuseppe Orsogna ha ottenuto una medaglia d'argento ai campionati italiani Under 14 di scherma, che si sono svolti a Riccione. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni. Orsogna si è distinto nel torneo e ha conquistato il secondo posto, salendo così sul podio. La gara si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dalla federazione nazionale di scherma.

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Giuseppe Orsogna sale sul podio è conquista una splendida medaglia d'argento ai campionati italiani Under 14 di scherma disputati a Riccione. Il giovane atleta del Club Scherma Casalvecchio di Puglia e Lucera dopo aver vinto tutti gli assalti del girone batte nell’ordine Capasso Raffaele per 15-3.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giuseppe Orsogna medaglia d'argento ai Campionati italiani Under 14 di schermaGiuseppe Orsogna sale sul podio delle ‘armi convenzionali’ del 62esimo Gran Premio Giovanissimi ‘Renzo Nostini’ – Trofeo Kinder Joy of Moving di... Scherma. Cussini in evidenza agli Italiani. Una medaglia d’argento e tante ‘qualificazioni’Un argento e tante qualificazioni ai campionati italiani di categoria per i giovani schermitori del Cus Siena Estra. Si parla di: 62° GPG Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving: Luca Viale e Rahel Valerio nella sciabola, Davide Iaquinta e Livia Pontello nel fioretto vincono i titoli italiani nella 4^ giornata di Riccione 2026; Scherma Under 14 | il talento pugliese Orsogna conquista l’argento. Giuseppe Orsogna medaglia d'argento ai Campionati italiani Under 14 di schermaGiuseppe Orsogna sale sul podio delle ‘armi convenzionali’ del 62esimo Gran Premio Giovanissimi ‘Renzo Nostini’ – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione. Ai Campionati italiani Under 14 di scherma lo ... foggiatoday.it