Giuseppe Orsogna vince la medaglia d' argento ai campionati italiani di scherma
Giuseppe Orsogna ha ottenuto una medaglia d'argento ai campionati italiani Under 14 di scherma, che si sono svolti a Riccione. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni. Orsogna si è distinto nel torneo e ha conquistato il secondo posto, salendo così sul podio. La gara si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dalla federazione nazionale di scherma.
Giuseppe Orsogna sale sul podio è conquista una splendida medaglia d'argento ai campionati italiani Under 14 di scherma disputati a Riccione. Il giovane atleta del Club Scherma Casalvecchio di Puglia e Lucera dopo aver vinto tutti gli assalti del girone batte nell’ordine Capasso Raffaele per 15-3.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Alcuni scatti della gara a Villa San Vincenzo facebook
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