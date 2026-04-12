Cannabis terapeutica l' appello di Chinnici e D' Amico a Schifani | Subito cure rimborsabili
Due deputati hanno rivolto un appello al presidente della Regione affinché vengano rese subito rimborsabili le cure con cannabis terapeutica. La richiesta si basa su una deliberazione dell’Assemblea regionale siciliana, che ha approvato un ordine del giorno per estendere l’elenco delle patologie trattabili con questa modalità, allineandolo almeno a quanto previsto dal Decreto Lorenzini del ministero della Salute. La proposta mira a garantire maggiori cure accessibili ai pazienti.
“L’Assemblea regionale siciliana ha già detto la sua: approvando nei scorsi giorni un Ordine del Giorno che impegna il presidente della Regione ad ampliare l’elenco delle patologie curabili con cannabis terapeutica, uniformandolo almeno al Decreto Lorenzini del ministero della Salute. Ora il.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Cannabis terapeutica in Sicilia: richiesta di cure rimborsabili e accesso equo. L’appello dell’on. ChinniciABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello alla Regione: attuare subito quanto deciso dall’ARS Palermo, 09 aprile 2026.
“Cerco la cannabis terapeutica per le cure di mia madre ma in città non si trova”Forlì, 26 gennaio 2026 – Quando una terapia è prevista dalla legge ma non dal territorio, il peso è tutto sulle spalle delle famiglie.