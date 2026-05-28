Cancro | cellule più piccole e alterate sono le più aggressive

Le cellule tumorali più aggressive sono più piccole e alterate. Queste cellule riescono a reclutare il tessuto sano circostante, facilitando la crescita del tumore. Inoltre, mostrano una maggiore resistenza ai farmaci oncologici tradizionali. Questa capacità di adattamento rende più difficile il trattamento e contribuisce alla progressione della malattia. La ricerca si concentra sulla comprensione di questi meccanismi per sviluppare terapie più efficaci contro le cellule più aggressive.

?? Punti chiave Come fanno le cellule minuscole a reclutare il tessuto sano? Perché queste cellule resistono meglio ai comuni farmaci oncologici? Cosa accade ai cromosomi quando la cellula riduce le dimensioni? Come influisce la dimensione cellulare sulla sopravvivenza dei pazienti??? In Breve Cellule tetraploidi ridotte del 25-30% mostrano maggiore invasività e resistenza ai farmaci. Ricercatori Megan Sweet e Mat Bloomfield hanno analizzato cloni di origine umana. Il fenomeno accelera la crescit . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Cancer: Cellular Mechanisms Overview | Chapter 16 – Cell and Molecular Biology (7th)

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