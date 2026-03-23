Le uova di Pasqua sono più piccole ma i prezzi crescono

Da quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confezioni sempre più piccole e leggere, a parità di prezzo: si manifesta così la shrinkflation (in italiano, ‘sgrammatura’) dei prodotti di uso comune, da quelli alimentari a quelli per la casa, fino al cibo per animali. Un fenomeno ormai diffuso nei supermercati, come segnalano gli stessi utenti: quasi 9 italiani su 10, infatti, hanno notato un aumento dei prezzi dei prodotti tipici di Pasqua. In particolare, le uova di cioccolato sono più piccole per il 46% degli italiani e più costose per l’85% degli intervistati. È quanto emerge da un’indagine di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori), realizzata con l’Istituto Piepoli: lo studio... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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