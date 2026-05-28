Cancellata la parola antifascismo in Consulta provinciale degli studenti | presentata interrogazione a Valditara

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I deputati del Pd con prima firma Andrea Casu hanno depositato un'interrogazione al ministro Giuseppe Valditara in cui viene chiesto di fare chiarezza sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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