Cancellata la parola antifascismo in Consulta provinciale degli studenti | presentata interrogazione a Valditara
I deputati del Pd con prima firma Andrea Casu hanno depositato un'interrogazione al ministro Giuseppe Valditara in cui viene chiesto di fare chiarezza sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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