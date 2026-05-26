Roma protesta alla Consulta degli studenti | Cancellata la commissione Antifascismo senza voto
Questa mattina, durante la seduta plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Roma, alcuni studenti hanno occupato simbolicamente la sala per protestare contro la cancellazione della commissione Antifascismo senza voto. La protesta è avvenuta in risposta a quanto definito come una decisione “grave” riguardo alla gestione della commissione. La protesta ha causato tensioni e ha attirato l’attenzione su presunte forzature nel procedimento decisionale. La seduta si è interrotta temporaneamente a causa delle contestazioni.
Roma, 26 maggio 2026 – Tensione questa mattina durante la seduta plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Roma, occupata simbolicamente da alcuni studenti per denunciare quelle che definiscono “ gravi forzature ” nella gestione della commissione Antifascismo e Memoria Storica. La protesta ha bloccato i lavori dell’assemblea. Durante la mobilitazione sono stati esposti cartelli con le scritte “ La Plenaria è sovrana ”, “ Vi fa così paura la democrazia? ” e “ L’Ufficio scolastico regionale è complice ”. Secondo quanto riferito dagli studenti della Rete, la mobilitazione nasce dalla cancellazione della commissione Antifascismo senza una votazione dell’assemblea plenaria, composta dai rappresentanti degli studenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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