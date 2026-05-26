Roma protesta alla Consulta degli studenti | Cancellata la commissione Antifascismo senza voto

Notizia in breve

Questa mattina, durante la seduta plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Roma, alcuni studenti hanno occupato simbolicamente la sala per protestare contro la cancellazione della commissione Antifascismo senza voto. La protesta è avvenuta in risposta a quanto definito come una decisione “grave” riguardo alla gestione della commissione. La protesta ha causato tensioni e ha attirato l’attenzione su presunte forzature nel procedimento decisionale. La seduta si è interrotta temporaneamente a causa delle contestazioni.