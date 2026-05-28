Il fratello di Antonella Di Ielsi è stato nuovamente interrogato nell’ambito delle indagini sulla morte di madre e figlia a Pietracatella. Le due donne sono decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025, con l’ipotesi di avvelenamento da ricina. Le forze dell’ordine continuano a verificare le circostanze e le possibili responsabilità legate all’accaduto. Nessuna altra persona è finora stata iscritta nel registro degli indagati.

CAMPOBASSO – Proseguono le indagini sul giallo di Pietracatella dove tra il 27 e il 28 dicembre 2025 sono morte Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita per un presunto avvelenamento da ricina. Vanno avanti senza sosta le audizioni in Questura, oggi 28 maggio 2026, sono stati sentiti nuovamente Luigi Di Ielsi, fratello di Antonella e zio di Sara, e un’insegnante dell’Istituto Agrario di Riccia, amica di Gianni Di Vita. Più di cento le persone ascoltate finora, ma diversi testimoni vengono richiamati più volteper approfondimenti e verifiche. Nell’ultima audizione, Gianni Di Vita si sarebbe detto anche disponibile a mettere a disposizione degli investigatori il proprio cellulare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: interrogato di nuovo il fratello di Antonella Di Ielsi

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GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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