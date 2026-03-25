Ispezione della guardia costiera in un catering cinese | sotto sequestro 500 chili di alimenti

La guardia costiera ha effettuato un'ispezione in un'attività di ristorazione cinese, sequestrando circa 500 chili di alimenti. Durante i controlli, sono stati verificati i documenti e le condizioni igienico-sanitarie, in seguito a cui sono stati disposti il sequestro e l'intervento delle autorità competenti. La operazione rientra in una serie di controlli lungo la filiera dei prodotti ittici.

La guardia costiera ha disposto una serie di controlli contro le pratiche illegali lungo la filiera commerciale dei prodotti ittici. Nello specifico, l’interesse degli ispettori si è indirizzato nel settore della ristorazione etnica, negli ultimi anni particolarmente diffusa e frequentata sul territorio regionale e nazionale. Le operazioni di verifica sono state condotte in sinergia con i medici veterinari del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ Asp di Catania. Sono emerse delle violazioni di carattere penale riscontrate a carico di un’attività di ristorazione cinese destinata al catering per eventi privati. Negli ampi locali di... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ispezione della guardia costiera in un catering cinese: sotto sequestro 500 chili di alimenti Articoli correlati Maxi sequestro a Capo Milazzo, 38 chili di droga nascosti tra gli scogli: scoperta della Guardia CostieraDurante un servizio di vigilanza ambientale alle Tre Pietracce rinvenuta una borsa sigillata contenente 350 panetti. Blitz della guardia costiera, sequestrati 11 chili di pesceSequestrati oltre 11 chili di “neonata” dopo un blitz della guardia costiera in diverse pescherie della zona nord di Messina. Una raccolta di contenuti su Ispezione della Temi più discussi: Ravenna, controlli della Guardia Costiera: sequestrate oltre tre tonnellate di prodotto ittico; Operazione della Guardia Costiera, sequestrate 26 tonnellate di prodotti ittici: sanzioni per 40 mila euro; RAVENNA: Controlli della Guardia Costiera, irregolarità e multe; Sequestro di datteri e ricci di mare a Bari, controlli della Guardia Costiera. Sequestro di datteri e ricci di mare a Bari, controlli della Guardia CostieraLa Guardia Costiera di Bari sequestra datteri e ricci di mare in un ristorante, denunciando titolare e clienti. trmtv.it Messina, controlli nelle pescherie: sequestrato novellame di sarda vietatoMESSINA - Proseguono i controlli della Guardia Costiera di Messina nell’ambito delle attività di tutela della risorsa ittica e contrasto alla pesca ... newsicilia.it E' iniziata ieri all'ospedale Monaldi di Napoli l'ispezione straordinaria della Regione Campania dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo per il trapianto di un cuore danneggiato. Il team inviato dal presidente della Regione Roberto Fico, con la partecipazi - facebook.com facebook Sulla #A1 Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie, stanotte in orario 21-7, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima-Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300) verso Bologna. Di conseguenz x.com