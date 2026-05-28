Campo della Fincantieri ancora chiuso la Fiom attacca il Comune | Bonifica mai fatta trascorsi mesi a vuoto

Il campo di calcio della Fincantieri resta chiuso da mesi. La Fiom denuncia che la bonifica non è mai stata realizzata, nonostante il passare del tempo. Dopo lunghe attese e silenzi, si è saputo che un deputato regionale e un consigliere comunale hanno ottenuto documenti che confermano lo stallo totale da dicembre 2025 ad oggi. La situazione resta irrisolta senza interventi concreti.

Ancora chiuso il campo di calcio della Fincantieri. Dopo mesi di attesa e di silenzi, la Fiom, scrive in una nota di aver appreso che il deputato regionale Adriano Varrica e il consigliere comunale Antonino Randazzo hanno acquisito le carte dalle quali emerge il totale stallo da dicembre 2025 ad. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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