In due mesi, il campo progressista ha perso la maggioranza conquistata con il voto contrario al referendum. La coalizione, che aveva ottenuto un risultato favorevole, si è frammentata, lasciando spazio a divisioni interne e a un calo di consenso. La situazione si è deteriorata rapidamente, portando a una perdita di unità e di forza politica. La campagna elettorale si avvicina con un quadro di incertezza e di scarsa compattezza tra i partiti coinvolti.

Visto? In soli due mesi il campo largo ha dissipato la rendita raccolta col No al referendum. I risultati delle amministrative non rilanciano la destra, che vince due città importanti (Venezia e Reggio Calabria ); per contro cancellano l’illusione che il traino del risultato referendario trascini il centrosinistra alla vittoria delle Politiche. Era chiaro da subito: il referendum era una chiamata alle armi in difesa della Costituzione e la risposta c’era stata: dai giovani e persino da elettori di destra schifati dal golpe tentato da Meloni. Ma da lì ad arruolare quei cinque milioni di voti in blocco nelle file del campo progressista passava la distanza che c’è fra i monti e il mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni comunali, visto? Due mesi gettati al vento dal campo progressista (o campo vuoto)

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