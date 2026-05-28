Campionato istituti alberghieri bronzo in pasticceria per l' istituto Piazza di Palermo
Due studentesse di un istituto alberghiero di Palermo hanno ottenuto il bronzo nella categoria pasticceria ai campionati nazionali degli istituti alberghieri, conclusi ieri a Catania. La competizione coinvolgeva giovani talenti del settore.
Due studentesse palermitane dell'istituto alberghiero Piazza hanno conquistato la medaglia di bronzo ai campionati degli istituti alberghieri d'Italia, la competizione nazionale dedicata ai giovani talenti della pasticceria, conclusasi ieri a Catania. La manifestazione, ideata dalla Federazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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