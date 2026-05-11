Dal 25 al 27 maggio a Catania il Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri
Dal 25 al 27 maggio Catania sarà teatro dell’8° Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d’Italia. L’evento è promosso dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’IPSSEOA “Karol Wojtyla”. La competizione vedrà coinvolti studenti provenienti da diverse regioni, impegnati in diverse prove di abilità nel settore della pasticceria.
Dal 25 al 27 maggio Catania ospiterà l’8° Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d’Italia, promosso dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (FIPGC) insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’IPSSEOA “Karol Wojtyla”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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