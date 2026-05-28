Durante Rimini Wellness, in corso al Rimini Expo Center fino al 31 maggio, si svolge un’anteprima del campionato mondiale di corsa sul tapis roulant. L’evento coinvolge atleti provenienti da vari paesi che si sfidano su un percorso artificiale, con l’obiettivo di stabilire record di velocità e resistenza. La manifestazione si svolge all’interno di uno spazio dedicato, con pubblico e appassionati presenti per assistere alle prove.

Durante ‘ Rimini Wellness ’, l’evento in programma al Rimini Expo Center da oggi al 31 maggio, sarà possibile sfidare la comunità dei runners nella Run X Challenge, l’anteprima del primo Campionato Mondiale di corsa su tapis roulant che vedrà coinvolti nei prossimi mesi i fitness club e gli appassionati di tutto il mondo. Per farlo basta scaricare la Technogym App e iscriversi all’evento che ’infiammerà’ questi giorni di fiera. Allo stand Technogym verrà infatti offerta la possibilità di cimentarsi nella corsa di 5 chilometri indoor più appassionate ed emozionante di sempre sfidando gli altri partecipanti sui tapis roulant Technogym connessi, che garantiscono risultati certificati, precisione e standard d’élite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Campionato mondiale di corsa sul tapis roulant. Da oggi l’anteprima a Rimini

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ll primo Mondiale di corsa…sul tapis roulant

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