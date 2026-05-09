Torna in funzione il tapis roulant | via libera alla riapertura dopo i lavori di manutenzione
Dopo diversi interventi di manutenzione e interventi di riqualificazione, il tapis roulant di Reggio Calabria è stato riaperto al pubblico. La struttura, che rappresenta un elemento importante della mobilità urbana locale, aveva subito numerose interruzioni nel corso degli anni. Ora, dopo i lavori conclusi, il servizio è stato ripristinato e torna a funzionare regolarmente.
Dopo anni di interventi, riqualificazioni e frequenti interruzioni del servizio, il tapis roulant di Reggio Calabria torna nuovamente operativo, segnando un nuovo capitolo per una delle infrastrutture più simboliche della mobilità urbana cittadina. Ad annunciare la riapertura dell'impianto con.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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