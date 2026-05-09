Torna in funzione il tapis roulant | via libera alla riapertura dopo i lavori di manutenzione

Da reggiotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diversi interventi di manutenzione e interventi di riqualificazione, il tapis roulant di Reggio Calabria è stato riaperto al pubblico. La struttura, che rappresenta un elemento importante della mobilità urbana locale, aveva subito numerose interruzioni nel corso degli anni. Ora, dopo i lavori conclusi, il servizio è stato ripristinato e torna a funzionare regolarmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo anni di interventi, riqualificazioni e frequenti interruzioni del servizio, il tapis roulant di Reggio Calabria torna nuovamente operativo, segnando un nuovo capitolo per una delle infrastrutture più simboliche della mobilità urbana cittadina. Ad annunciare la riapertura dell'impianto con.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Amiata, via il tapis roulant. Non ha l’autorizzazione

Leggi anche: Reggio Calabria: oltre 10mila euro per il tapis roulant sempre fermo

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Milano, a Mind torna in funzione l’Albero della Vita di Expo 2015; Acqualagna, la piscina torna in funzione; Torino, l'autovelox più contestato torna in funzione, ecco dove si trova; Turisti per case torna in onda su Real Time: Zorzi, Di Filippo e Torre testano l'ospitalità italiana. Come funziona la nuova regola del Super Top.

L’area gioco di Castelrosino torna in funzione: ripulita dal degradoUn’area rimasta per anni prigioniera del degrado e letteralmente intrappolata da una vegetazione infestante che ne aveva cancellato la funzione sociale. Oggi, l’area gioco di Castelrosino torna ... ilrestodelcarlino.it

torna in funzione ilAcqualagna, la piscina torna in funzioneRisolte le criticità che avevano bloccato l’impianto. Il ripristino va ad alleviare anche la situazione di Urbania, dove invece rimarrà chiusa ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.