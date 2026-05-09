Torna in funzione il tapis roulant | via libera alla riapertura dopo i lavori di manutenzione

Dopo diversi interventi di manutenzione e interventi di riqualificazione, il tapis roulant di Reggio Calabria è stato riaperto al pubblico. La struttura, che rappresenta un elemento importante della mobilità urbana locale, aveva subito numerose interruzioni nel corso degli anni. Ora, dopo i lavori conclusi, il servizio è stato ripristinato e torna a funzionare regolarmente.

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