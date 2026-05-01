Reggio Calabria | oltre 10mila euro per il tapis roulant sempre fermo

A Reggio Calabria il Comune ha versato più di 10.700 euro alla ditta Schindler per il tapis roulant di via Giudecca, che però rimane inattivo. Nonostante siano stati effettuati i pagamenti previsti per la manutenzione fino al 2025, l'impianto non è ancora operativo. La questione riguarda l'interruzione del servizio e i costi sostenuti, senza che il tapis roulant venga rimesso in funzione.

? Cosa sapere Il Comune di Reggio Calabria liquida 10.713 euro alla Schindler per il tapis roulant.. L'impianto di via Giudecca resta fermo nonostante i pagamenti per la manutenzione 2025.. Il Comune di Reggio Calabria ha disposto il pagamento di una fattura da 10.713,80 euro alla società Schindler S.p.A. per la manutenzione del tapis roulant di via Giudecca, un’opera che resta ferma nonostante gli ingenti esborsi amministrativi effettuati nel corso dell’ultimo periodo. L’atto ufficiale, pubblicato nell’Albo Pretorio il 27 aprile 2026, conferma la liquidazione di un acconto relativo al servizio di cura dell’impianto per l’arco temporale compreso tra l’11 ottobre 2025 e il 31 dicembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: oltre 10mila euro per il tapis roulant sempre fermo Notizie correlate Reggio: tasse al massimo, tapis roulant fermoReggio Calabria si trova al centro di una protesta sociale guidata da Domenico Nava, portavoce dell’associazione Sensazioni Emergenti. "Se la città non aiuta il cittadino tra tasse al massimo e tapis roulant fermo": la denuncia di Nava"Come associazione culturale riteniamo che in un’epoca segnata da conflitti internazionali che riverberano pesantemente sulle economie domestiche, il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Notre Dame De Paris torna a Reggio Calabria: già 10mila biglietti venduti · LaC News24; Reggio, tutto pronto per il colossal ‘Notre Dame de Paris’: aggiunto un nuovo spettacolo; Reggio Emilia, paga 10mila euro per un incontro con Achille Lauro ma è una truffa; Dalla Napoli-Bari alla Sicilia: al Sud Rfi investe 52 miliardi. Scirubetta, a Reggio Calabria 10mila copette di gelato gratis per l’anteprimaAnteprima partecipata per Scirubetta a Reggio Calabria: distribuite oltre 10mila coppette di gelato e coinvolti 16 maestri gelatieri. L’evento anticipa l’edizione 2026 tra promozione territoriale e so ... italiaatavola.net Anteprima Scirubetta: successo straordinario in piazza a Reggio CalabriaLa risposta del pubblico è stata travolgente: quasi 500 kg di gelato artigianale, oltre 10.000 coppette distribuite gratuitamente, una piazza gremita per ore ... citynow.it Elezioni Comunali, Matteo Salvini torna a Reggio Calabria per presentare i candidati della Lega - facebook.com facebook