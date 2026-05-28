campionato mondiale di corsa sul tapis roulant da oggi in anteprima a rimini

Notizia in breve

Al Rimini Expo Center si svolge da oggi al 31 maggio il campionato mondiale di corsa sul tapis roulant, in occasione di Rimini Wellness. L’evento prevede competizioni tra atleti provenienti da vari Paesi, con gare che si svolgono sul tapis roulant all’interno della fiera. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in anteprima rispetto alle competizioni ufficiali. Sono previste diverse sessioni di gara e dimostrazioni di tecniche di allenamento.