Campionato mondiale di corsa sul tapis roulant Da oggi in anteprima a Rimini
Al Rimini Expo Center si svolge da oggi al 31 maggio il campionato mondiale di corsa sul tapis roulant, in occasione di Rimini Wellness. L’evento prevede competizioni tra atleti provenienti da vari Paesi, con gare che si svolgono sul tapis roulant all’interno della fiera. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in anteprima rispetto alle competizioni ufficiali. Sono previste diverse sessioni di gara e dimostrazioni di tecniche di allenamento.
Durante ‘Rimini Wellness’, l’evento in programma al Rimini Expo Center da oggi al 31 maggio, sarà possibile sfidare la comunità dei runners nella Run X Challenge, l’anteprima del primo Campionato Mondiale di corsa su tapis roulant che vedrà coinvolti nei prossimi mesi i fitness club e gli appassionati di tutto il mondo. Per farlo basta scaricare la Technogym App e iscriversi all’evento che infiammerà la fieras. Allo stand Technogym verrà infatti offerta la possibilità di cimentarsi nella 5 km più appassionate ed emozionante di sempre sfidando gli altri partecipanti sui tapis roulant Technogym connessi, che garantiscono risultati certificati, precisione e standard d’élite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Road To Hyrox World Championship- EP 1 Full Day of Training
Notizie e thread social correlati
Campionato mondiale di corsa sul tapis roulant. Da oggi l’anteprima a RiminiDurante Rimini Wellness, in corso al Rimini Expo Center fino al 31 maggio, si svolge un’anteprima del campionato mondiale di corsa sul tapis roulant.
Torna in funzione il tapis roulant: via libera alla riapertura dopo i lavori di manutenzioneDopo diversi interventi di manutenzione e interventi di riqualificazione, il tapis roulant di Reggio Calabria è stato riaperto al pubblico.
Temi più discussi: Campionato mondiale di corsa sul tapis roulant. Da oggi l’anteprima a Rimini; Europei: gli azzurri per Kamnik; Bombay Sapphire protagonista di E1 Lake Como GP 2026 tra lusso e sostenibilità; Pallamano, il Mondiale può valere doppio: Italia in corsa anche per la qualificazione alle Olimpiadi!.
È IL PIÙ PRESTIGIOSO CAMPIONATO MONDIALE DI CORSA SU STRADA facebook
Campionato mondiale di corsa sul tapis roulant. Da oggi l’anteprima a RiminiLa distanza di gara prevista è di cinque chilometri ... msn.com
Successo di George #Russell nella gara Sprint del Gran Premio del #Canada, terza prova breve del Mondiale 2026 di #Formula1. Il pilota #Mercedes, partito dalla pole position, ha preceduto Lando #Norris su #McLaren e il leader del campionato Kimi #A x.com
5 minuti per un modulo sulla corsa di resistenza, per favore compilarlo sarebbe molto utile! reddit
Coe spinge: Puntiamo a inserire la corsa campestre ai Giochi invernali del 2030Il Presidente di World Athletics vuole includere il cross ai Winter Games sulle Alpi francesi e ha annunciato il campionato mondiale di tapis roulant per il prossimo anno Sebastian Coe punta al ... gazzetta.it