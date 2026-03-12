Campionato nazionale Pasticceria Istituti alberghieri 2026 | bando per l’organizzazione Fondi fino a 25.000 euro candidature entro il 28 marzo

Il Ministero ha pubblicato un bando per l'organizzazione del Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri 2026. Sono disponibili fino a 25.000 euro di fondi per sostenere l’evento, e le candidature devono essere presentate entro il 28 marzo. La selezione riguarda un istituto alberghiero che si occuperà della pianificazione e della gestione della competizione.