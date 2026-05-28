A Roma sono iniziati i Campionati italiani cadetti e giovani di scherma. La prima giornata si è conclusa con diverse vittorie e eliminazioni nelle varie categorie. La manifestazione si svolge nella capitale e vede la partecipazione di numerosi atleti under 18. La competizione prosegue nei prossimi giorni, con le gare che si susseguono sui diversi impianti dedicati. L’evento si può seguire anche sulla piattaforma Sportface, che ha fornito aggiornamenti in tempo reale.

Roma diventa il tempio della scherma tricolore: oggi prendono il via i Campionati Italiani Cadetti e Giovani, kermesse che celebra il futuro dell’arma bianca azzurra. La prima giornata è stata dedicata al fioretto Under 17, maschile e femminile, con oltre duecento atleti pronti a contendersi il titolo nazionale su otto pedane colorate. Dalle 10.00 sono scesi in campo i ragazzi, seguiti dalle ragazze alle 12.00: eliminatorie serrate, assalti tecnici e quella grinta che solo le categorie giovanili sanno esprimere. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati italiani cadetti e giovani: i risultati della prima giornata. Rivivi l’evento su Assalto

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MEETING NAZIONALE INDOOR GIOVANILE CADETTI/E - PalaCasali Domenica 25 gennaio 2026 - mattina

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