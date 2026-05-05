Campionati italiani master Riccione ultimi 4 titoli | rivivi l’evento su Assalto

I campionati italiani master si sono conclusi a Riccione, con gli ultimi titoli assegnati nelle diverse discipline. L’evento ha coinvolto molti atleti di diverse età, che hanno gareggiato sul lungomare e nelle strutture della città. Durante la manifestazione sono state premiate le migliori prestazioni e sono stati disputati gli ultimi incontri delle competizioni. La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di chiusura, lasciando un ricordo di impegno e competizione.

Non è stato solo un campionato, ma una celebrazione. L’edizione 2026 dei Master Italiani di scherma chiude con il botto: 825 atleti, 127 formazioni, 40 tricolori assegnati. Numeri da antologia che confermano il movimento master come colonna portante del nostro sport. Sulla pedana del PlayHall, tra affondi e parate, è andato in scena uno scorcio d’Italia che continua a competere con passione e qualità, a pochi giorni dall’appuntamento europeo di Cognac (14 maggio). Nella giornata finale, quattro squadre hanno scritto la storia. Nella spada femminile B, la Brianza Scherma (Albini, Benetton, Gabella) domina e lascia l’argento al Sassarese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Campionati italiani master, i primi 10 scudetti a Riccione: rivivi l’evento su AssaltoIl day-1 a Riccione dei campionati italiani master ha riservato fin da subito tante emozioni: rivivi la giornata della spada su Assalto – piattaforma... Campionati Italiani Master, Riccione assegna altri 13 titoli: oggi il gran finale su “Assalto TV”Penultima giornata ricca di verdetti ai Campionati Italiani Master individuali e a squadre di Riccione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Campionati Italiani Master – Assegnati i primi 10 scudetti a Riccione: tutti i medagliati del day-1; Gabriella Lo Muzio Campionessa italiana nella sciabola femminile ai Campionati Italiani Master di Riccione; Campionati Italiani Master individuali e a squadre, da domani si assegnano i tricolori dei Veterani a Riccione con diretta su Assalto - La TV della Scherma; Scherma, Campionati Italiani Master Individuali. Campionati Italiani Master Riccione 2026: tredici titoli nella seconda giornata. Oggi il day 3Ganassin protagonista assoluta con la doppietta oro individuale nel fioretto e a squadre nella sciabola. Scherma Bresso e Piccolo Teatro Milano trionfano nella ... sportface.it La scherma marchigiana protagonista ai campionati italiani master di RiccioneLa scherma marchigiana festeggia una settimana di grande rilievo ai Campionati Italiani Master Individuali di Riccione, dove gli atleti del territorio hanno confermato qualità tecnica, esperienza e co ... picusonline.it Fides Livorno protagonista ai Campionati Italiani Master: titoli, podi e conferme in tutte le categorie https://livornopress.it/p=258856 #livorno #sport #fides #scherma #master #campionatiitalianimaster - facebook.com facebook