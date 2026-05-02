Campionati italiani master i primi 10 scudetti a Riccione | rivivi l’evento su Assalto

A Riccione si sono svolti i primi giorni dei campionati italiani master, con numerosi atleti che hanno partecipato alle competizioni. Durante la prima giornata sono stati assegnati i primi dieci scudetti, con diverse discipline in programma. L’evento ha coinvolto atleti di varie età e provenienze, creando un clima di grande partecipazione e entusiasmo tra i presenti. La manifestazione continua con altre giornate di gare e premiazioni.

Il day-1 a Riccione dei campionati italiani master ha riservato fin da subito tante emozioni: rivivi la giornata della spada su Assalto – piattaforma Sportface TV Dieci scudetti e tante emozioni hanno aperto i Campionati Italiani Master al PlayHall di Riccione, con l’assegnazione parallela dei trofei Coppa Italia 20252026. Nella sciabola femminile, Giulia Simonelli (Club Scherma Roma) domina la categoria 0, mentre Veronica De Cicco (Petrarca) e Daniela Colaiacomo (Musumeci Greco) vincono nelle categorie 1 e 2. Completano l’albo d’oro Gabriella Lomuzio (Dauno Foggia, cat. 3) e Adriana Albini (Brianzascherma, cat. 4). Nella spada maschile, vittorie per Fabio Giovanni Barbara (Bresso, cat.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Ancona, Campionati italiani master indoor: il programma di oggi, diretta su Atletica Italiana TVAl via la seconda giornata dei Campionati Italiani Individuali e di Società Indoor Master 2026, in corso al PalaCasali di Ancona sotto... Leggi anche: Campionati italiani master indoor ad Ancona: record di iscritti, diretta su Atletica Italiana TV dal 5 all’8 marzo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Campionati Italiani Master individuali e a squadre, da domani si assegnano i tricolori dei Veterani a Riccione con diretta su Assalto - La TV della Scherma; BENCH PRESS | Coppa Italia, Campionati Italiani Master e Criterium Nazionale Universitario | Pianella (PE), 24 maggio 2026; En plein degli atleti della E.R. ai Campionati Italiani 10000 metri; ASSEGNAZIONE CAMPIONATO ITALIANO STRADA MASTER FEMMINILE 2026. En plein degli atleti della E.R. ai Campionati Italiani 10000 metriA Sulmona Campionati Italiani Assoluti e Master 10000 metri: successi negli assoluti e promesse e 2 titoli anche nei master. Emilia Romagna protagonista della prima edizione della Festa dei 10000 met ... fidal.it Campionati Italiani Master di Scherma a Riccione dal 2 al 5 maggio: la spada in diretta su Assalto TVAl PlayHall quattro giorni con tutte e tre le armi per le categorie da Over 24 a Over 70. Le gare di spada trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma ... sportface.it #gaiola oggi campionati italiani di #rafting....il fiume,una passione,una valle - facebook.com facebook