Campi Flegrei sopralluogo della commissione parlamentare d' inchiesta
Una commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico sta effettuando oggi un sopralluogo nei Campi Flegrei, toccando Napoli, Pozzuoli e Bacoli. La visita si concentra sull’area vulcanica attiva, con verifiche sul territorio e sulle condizioni di sicurezza. Il viaggio segue le indagini avviate per valutare i rischi sismici e idrogeologici della zona. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata prima dell’intervento.
La commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico farà tappa oggi a Napoli, Pozzuoli e Bacoli per un nuovo sopralluogo nell'area dei Campi Flegrei. Lo hanno annunciato, in una nota, le deputate di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo, capogruppo del partito nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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