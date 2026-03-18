Cortona al via Primavera di libri | una stagione dedicata alla lettura a Camucia

A Camucia, nel comune di Cortona, è iniziata la rassegna «Primavera di libri», un ciclo di incontri dedicati alla lettura. L’evento è stato organizzato dall’associazione «Francesco Sandrelli» con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. La manifestazione proseguirà nelle prossime settimane, coinvolgendo autori e appassionati di libri di diverse età. Gli incontri si svolgono in vari locali del centro.

Arezzo, 18 marzo 2026 – L’associazione «Francesco Sandrelli» con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza un ciclo di incontri dedicati alla lettura. L’iniziativa si intitola «Primavera di libri» e verrà inaugurata questo sabato 21 marzo alle 17,30 nella sede dell’Associazione in via della Repubblica 5, a Camucia. La rassegna affronterà tematiche e stili letterali che vanno dal saggio storico, alla poesia, dalle biografie di personaggi al femminile, fino allo sport. L’ingresso agli incontri è libero, per informazioni è possibile contattare gli organizzatori alla email: [email protected] Programma SABATO 21 marzo alle ore 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, al via «Primavera di libri»: una stagione dedicata alla lettura a Camucia Articoli correlati Leggi anche: Primavera di libri dal 21 marzo al 30 maggio a Camucia Cortona, una giornata dedicata alla prevenzione dei problemi dell’uditoArezzo, 14 marzo 2026 – Cortona, una giornata dedicata alla prevenzione dei problemi dell’udito La campagna «Ascoltami» il 27 marzo a Camucia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cortona al via Primavera di libri una... Temi più discussi: Primavera di libri dal 21 marzo al 30 maggio a Camucia; La memoria: l'iniziativa della Casa Museo Ivan Bruschi per le giornate Fai di primavera; Oltre 5mila ingressi, parata di chef internazionali. Più di 80 fra cantine nazionali e internazionali. Ecco i numeri del successo di Chianina & Syrah; Giornata della poesia, pensieri d’amor al Circolo Rosmini. Un libro fa primavera: scrittori in passerella nel cuore di CamuciaPrimavera di libri dal 21 marzo al 30 maggio 2026. Da sabato prende l’avvio un ciclo di presentazioni di ... msn.com Primavera di libri dal 21 marzo al 30 maggio a CamuciaAl via la maratona di presentazioni di libri e incontri presso la sede dell’Associazione Francesco Sandrelli ... msn.com Buongiorno Ci sono immagini che profumano di ricordi… di primavera, di giornate leggere, di canzoni che restano nel cuore. “Fiori rosa, fiori di pesco…” e per un attimo sembra di tornare indietro nel tempo. A volte basta poco: un colore, un profumo, un pe - facebook.com facebook AVANTI AZZURRINI Pari per la Primavera di mister Filippeschi questo pomeriggio a Petroio 2-2 contro il Pescara: azzurri avanti con la doppietta di Monaco poi le reti abruzzesi di Guaragna e D'Errico x.com