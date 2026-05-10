La Primavera Il pareggio al ’Tre Fontane’ sa di salvezza

Nella partita tra Roma e Sassuolo, terminata 0-0 al 'Tre Fontane', i punti conquistati risultano fondamentali per la corsa alla salvezza. La maglia giallorossa ha schierato Zelezny tra i pali, con Nardin e Seck in difesa, quest’ultimo sostituito al 36’ del secondo tempo da Zinni. In attacco, Mirra è stato rimpiazzato al 12’ del secondo tempo da Lulli, mentre a centrocampo sono scesi in campo Marchetti, Di Nunzio, Bah e Litti, quest’ultimo entrato anch’egli al 12’ della ripresa.

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