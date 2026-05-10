La Primavera Il pareggio al ’Tre Fontane’ sa di salvezza
Nella partita tra Roma e Sassuolo, terminata 0-0 al 'Tre Fontane', i punti conquistati risultano fondamentali per la corsa alla salvezza. La maglia giallorossa ha schierato Zelezny tra i pali, con Nardin e Seck in difesa, quest’ultimo sostituito al 36’ del secondo tempo da Zinni. In attacco, Mirra è stato rimpiazzato al 12’ del secondo tempo da Lulli, mentre a centrocampo sono scesi in campo Marchetti, Di Nunzio, Bah e Litti, quest’ultimo entrato anch’egli al 12’ della ripresa.
roma 0 sassuolo 0 ROMA: Zelezny; Nardin, Seck (36’ s.t. Zinni), Mirra (12’ s.t. Lulli); Marchetti, Di Nunzio, Bah, Litti (12’ s.t. Cama); Maccaroni, Della Rocca (25’ s.t. Forte); Paratici (12’ s.t. Arena). All. Guidi (Kilvinger, Belmonte, Morucci, Scacchi, Panico, Carlaccini) SASSUOLO: Nyarko; Benvenuti, Macchioni, Vezzosi (43’ s.t. Petito), Costabile; Seminari, Amendola, Campani; Cornescu (26’ s.t. Tampieri); Daldum (26’ s.t. Negri), Kulla (43’ s.t. Chiricallo). All. Bigica (Guri, Cardascio, Mussini, Appiah, Gjyla, Acatullo, Barry) Arbitro: Galiffi di Alghero Note: ammoniti Amendola, Bah, Costabile, Tampieri. Si prede un punto che pesa, la Primavera del Sassuolo al ‘Tre Fontane’ contro la Roma.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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