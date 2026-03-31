Psicologia di base | nuovo servizio territoriale con ambulatori in ogni distretto sociosanitario

La Asl Brindisi ha avviato un nuovo servizio territoriale di Psicologia di base, con ambulatori presenti in ogni distretto sociosanitario della provincia. L'obiettivo è fornire un supporto psicologico di primo livello accessibile a tutta la popolazione locale. L'iniziativa riguarda l'apertura di strutture di ascolto e consulenza in varie zone del territorio.

È rivolto a cittadini adulti e minori (nella fascia d'età 14-17 anni) residenti o assistiti nel territorio della Asl Brindisi e che presentino disagi psicologici di base La Asl Brindisi ha attivato il nuovo Servizio ambulatoriale distrettuale di Psicologia di base, un'iniziativa strategica per offrire un supporto psicologico di primo livello, accessibile e capillare su tutto il territorio provinciale. Il servizio, con un ambulatorio in ogni Distretto, nasce con l'obiettivo di intercettare precocemente il disagio psicologico, diminuire il peso crescente dei disturbi d'ansia e depressivi e promuovere attivamente una cultura del benessere mentale tra la popolazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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