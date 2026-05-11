Si è svolta la terza edizione di OlivitalyMed, una rassegna dedicata alle eccellenze dell’olio extravergine di oliva e ai sapori mediterranei. Durante l’evento sono state presentate diverse varietà di olio, con degustazioni e incontri tra produttori e visitatori. La manifestazione si è svolta in diverse location, coinvolgendo aziende agricole, laboratori e stand gastronomici. Sono stati inoltre organizzati laboratori e dimostrazioni sulla produzione e la qualità dell’olio.

L’olio extravergine di oliva non è semplicemente un prodotto, è un racconto di uomini, generazioni, territori e tradizioni che si sviluppa attraverso nuove modalità di narrazione. Questa la riflessione al centro della terza edizione di OlivitalyMed, la rassegna dedicata alle eccellenze dell’olio extravergine di oliva e dei sapori mediterranei, che ha visto riuniti l’8 maggio al Castello di Rocca Cilento esperti del settore, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni per discutere circa il futuro dell’Olio Evo. Parla di “Nuovo evo” Maurizio Saggion, esperto diolio evo nel panorama nazionale: “Ci affacciamo ad una nuova era del racconto dell’olio che non può prescindere dal legame con il territorio”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - OlivitalyMed, la terza edizione della rassegna dedicata alle eccellenze dell’olio extravergine e dei sapori mediterranei

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