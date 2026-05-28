Camion urta ' paracarro' danneggiata la casa di Vanvitelli

Da casertanews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un camion ha urtato un paracarro e ha provocato danni alla facciata di un edificio storico che ospitò l’architetto Luigi Vanvitelli e alla chiesetta di Sant’Elena adiacente. La parte esterna dell’edificio è stata danneggiata a seguito dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o altre conseguenze. La dinamica dell’incidente non è stata ancora dettagliata.

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Danneggiata parte della facciata dell’edificio che ospitò Luigi Vanvitelli, il celebre architetto della Reggia di Caserta, e della adiacente chiesetta di Sant’Elena.Secondo alcune testimonianze, nella giornata di ieri un mezzo pesante, nel percorrere largo Sant’Elena, avrebbe urtato contro un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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