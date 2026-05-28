Camion urta ' paracarro' danneggiata la casa di Vanvitelli

Notizia in breve

Un camion ha urtato un paracarro e ha provocato danni alla facciata di un edificio storico che ospitò l’architetto Luigi Vanvitelli e alla chiesetta di Sant’Elena adiacente. La parte esterna dell’edificio è stata danneggiata a seguito dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o altre conseguenze. La dinamica dell’incidente non è stata ancora dettagliata.