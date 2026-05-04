Un aereo partito da Venezia e diretto a Newark ha urtato un lampione e un camion durante la fase di atterraggio. L’incidente ha coinvolto un veicolo della H&S Bakery, rimasto danneggiato. L’autista del camion è rimasto ferito nell’incidente. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto e non sono state segnalate altre persone coinvolte. La compagnia aerea ha comunicato che non ci sono stati danni agli altri passeggeri o membri dell’equipaggio.

Paura a bordo di un aereo della United Airlines, partito da Venezia e diretto al Newark Liberty International Airport. Il velivolo, un Boeing 767, ha infatti urtato un lampione e un camion della H&S Bakery durante la fase di atterraggio sulla pista dell'aeroporto statunitense. Nessuna conseguenza per i 231 passeggeri e i 10 membri dell'equipaggio, mentre l'autista del mezzo pesante è rimasto lievemente ferito a un braccio e a una mano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avallata anche dalle immagini acquisite da una dashcam, sarebbe stata una delle ruote del carrello a sfondare il finestrino e il parabrezza del veicolo in transito su una strada adiacente alla struttura.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aereo partito da Venezia urta un lampione durante l'atterraggio a Newark: ferito l'autista di un camion

Notizie correlate

Aereo partito da Venezia urta un palo ed un camion durante l’atterraggio: indagini in corsoABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente sfiorato per un volo da Venezia nell’immagine il palo colpito durante l’atterraggio Un Boeing 767 di United...

“La ruota dell’aereo di linea si è schiantata contro il finestrino del conducente”: aereo partito da Venezia urta un palo e un furgone durante l’atterraggio, le immagini dell’impattoUn atterraggio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia si è risolto con un insolito incidente a metà tra lo spazio aereo e quello stradale.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Incidente in atterraggio: volo da Venezia colpisce un palo della luce a Newark; Usa, aereo partito da Venezia urta un palo e un furgone durante l’atterraggio; USA, incidente in atterraggio: volo partito da Venezia colpisce un palo e un furgone a Newark; A New York, aereo della United Airlines partito da Venezia urta un camion in autostrada e poi un lampione.

Aereo United Airlines colpisce furgone durante l'atterraggio in New Jersey, era partito da Venezia: il videoIl video dell'incidente in cui un aereo della United Airlines partito da Venezia ha colpito un furgone durante l'atterraggio in New Jersey, negli Usa. virgilio.it

La ruota dell’aereo di linea si è schiantata contro il finestrino del conducente: aereo partito da Venezia urta un palo e un furgone durante l’atterraggio, le ...Le immagini riprese dalla dashcam mostrano il momento in cui l'aereo proveniente da Venezia urta un furgone sulla New Jersey Turnpike. ilfattoquotidiano.it

Paura in New Jersey, un aereo partito da Venezia colpisce un palo della luce e un furgone in fase di atterraggio x.com

Radio1 Rai. . #StatiUniti Aperta un'inchiesta sull'incidente aereo, per fortuna senza gravi conseguenze, di un velivolo partito da Venezia e atterrato a Newark Liberty, nel New Jersey. Poco prima di raggiungere l''aeroporto, colpiti un palo della luce e un furgo - facebook.com facebook