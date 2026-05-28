Camion bloccato sotto al ponte | traffico in tilt a Lecco

Da leccotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un escavatore carico pesante si è incastrato sotto il ponte della ferrovia che sovrasta via Amendola, a Lecco. Il veicolo ha bloccato il traffico nel pomeriggio di giovedì 28 maggio, causando un caos in zona. Il blocco si è verificato nel tratto di strada vicino alla stazione della ferrovia, poco distante dalla principale via di snodo viabilistico. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per le operazioni di rimozione.

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Traffico bloccato al Caleotto di Lecco nel tardo pomeriggio di giovedì 28 maggio. L’escavatore caricato  pesante si è incastrato sotto al ponte della ferrovia che sovrasta via Amendola,  poca distanza dal fondamentale snodo viabilistico della Piccola. Sul posto sono rapidamente arrivati i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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