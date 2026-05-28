Camion bloccato sotto al ponte | traffico in tilt a Lecco

Notizia in breve

Un escavatore carico pesante si è incastrato sotto il ponte della ferrovia che sovrasta via Amendola, a Lecco. Il veicolo ha bloccato il traffico nel pomeriggio di giovedì 28 maggio, causando un caos in zona. Il blocco si è verificato nel tratto di strada vicino alla stazione della ferrovia, poco distante dalla principale via di snodo viabilistico. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per le operazioni di rimozione.