Camion bloccato sotto al ponte | traffico in tilt a Lecco
Un escavatore carico pesante si è incastrato sotto il ponte della ferrovia che sovrasta via Amendola, a Lecco. Il veicolo ha bloccato il traffico nel pomeriggio di giovedì 28 maggio, causando un caos in zona. Il blocco si è verificato nel tratto di strada vicino alla stazione della ferrovia, poco distante dalla principale via di snodo viabilistico. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per le operazioni di rimozione.
Traffico bloccato al Caleotto di Lecco nel tardo pomeriggio di giovedì 28 maggio. L’escavatore caricato pesante si è incastrato sotto al ponte della ferrovia che sovrasta via Amendola, poca distanza dal fondamentale snodo viabilistico della Piccola. Sul posto sono rapidamente arrivati i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Samut Prakan Bridge Collapse Leaves One Dead, Traffic Chaos Unfolds
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