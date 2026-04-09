Perde il controllo del camion nella galleria Monte Cognolo Danni al tunnel e traffico in tilt

Nella mattinata di ieri si è verificato un incidente lungo la strada 510 Sebina, coinvolgendo un camion che ha perso il controllo all’interno della galleria Monte Cognolo. L’impatto ha causato danni alla struttura del tunnel e ha provocato un blocco totale del traffico per diverse ore. La circolazione sulla strada principale e nelle zone circostanti ha subito conseguenze significative, con ripercussioni sulla viabilità locale.

Mattinata di pesanti disagi ieri lungo la strada 510 Sebina, dove un incidente avvenuto all’alba ha paralizzato la circolazione per diverse ore, con ripercussioni a catena anche sulla viabilità ordinaria della Franciacorta. Il protagonista è un camionista che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo forse a causa di un malore improvviso o di un colpo di sonno. Il suo veicolo è finito violentemente contro le pareti della Galleria Monte Cognolo, nel territorio di Iseo, danneggiando le lamine di rivestimento della struttura. Nell’impatto, il camion ha anche disperso parte del carico sulla carreggiata, poi prontamente recuperato dai soccorritori arrivati sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perde il controllo del camion nella galleria Monte Cognolo. Danni al tunnel e traffico in tilt Incidente nella galleria Monte Pergola quattro feriti e traffico in tiltEnnesimo pomeriggio d’inferno lungo il raccordo autostradale di Avellino (RA02) è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli... Schianto tra camion in galleria, traffico in tilt e chilometri di codeUna mattinata di paura e caos ha attraversato le principali arterie italiane, dove l’ennesima tragedia sulle autostrade ha lasciato un bilancio...