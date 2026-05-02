Camion contro un mezzo sul ponte della Libertà traffico bloccato

Questa mattina, sabato 2 maggio, un incidente si è verificato intorno alle 9 sul ponte della Libertà, in direzione Mestre. Un camion si è scontrato con un altro mezzo, causando il blocco totale del traffico nella zona. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, condividendo le immagini di auto in coda e mezzi di soccorso presenti sul luogo. La situazione è tornata alla normalità solo nel primo pomeriggio.

Un incidente verso le 9 accaduto sul ponte della Libertà, in direzione Mestre, ha paralizzato il traffico stamattina, sabato 2 maggio, almeno momentaneamente. Non sono stati soccorsi feriti gravi o in pericolo di vita, tuttavia lo schianto ha bloccato la circolazione sia verso la terraferma che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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