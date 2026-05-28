Camera | media obbligati a pubblicare le sentenze di assoluzione

La Camera ha approvato una norma che impone ai media di pubblicare tutte le sentenze di assoluzione. La misura riguarda anche i media online, che dovranno aggiornare le notizie in caso di assoluzione. Non sono stati ancora definiti i costi di questa operazione, né chi li sosterrà. La norma si applica a tutti i mezzi di comunicazione soggetti all’obbligo di pubblicazione delle sentenze. Restano aperti i dubbi su come questa normativa influenzerà le scelte editoriali.

? Domande chiave Come influirà questa norma sulla libertà di scelta dei direttori giornalistici?. Chi pagherà i costi per aggiornare le notizie sui siti web?. Perché il Garante avrà il potere di imporre le pubblicazioni?. Quali sono i rischi per l'indipendenza economica delle testate nazionali?.? In Breve Votazione in Camera con 127 favorevoli, 82 astenuti e nessun parere contrario.. Federico Cafiero de Raho critica l'impatto economico e l'interferenza con la stampa.. Il Garante per le comunicazioni interverrà entro cinque giorni in caso di inadempienza.. La proposta di Enrico Costa segue le linee del recente referendum garantista..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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