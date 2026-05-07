In Commissione è passato il disegno di legge che prevede l’obbligo di pubblicare le sentenze di assoluzione o proscioglimento. La proposta, nota come ddl Costa, si avvia ora all’esame dell’aula della Camera, previsto per lunedì 11 maggio. Durante la discussione, le opposizioni si sono astenute, mentre il testo ha ottenuto il via libera dalla maggioranza. La legge riguarda la trasparenza delle decisioni giudiziarie di assoluzione.

Dalle 13:20 di oggi corre verso l’approvazione in aula alla Camera, dove approderà da lunedì prossimo 11 maggio, la legge di Enrico Costa che porta questo titolo: “ Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante”. La novità della giornata, assai rilevante politicamente, come aveva già anticipato il Fatto Quotidiano, è che le opposizioni hanno deciso di astenersi. Dice il capogruppo del Pd in commissione Giustizia Federico Gianassi che “il principio della pubblicità delle notizie è di per sé ragionevole”. E Devis Dori di Avs spiega che l’astensione nasce dal fatto che “è stato accolto un emendamento che mitiga il rigore iniziale della norma”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Obbligo di pubblicare le sentenze di assoluzione: via libera in Commissione al ddl Costa. Le opposizioni si astengono

Notizie correlate

Leggi anche: Antisemitismo, via libera al ddl dal Senato: ecco le norme previste

Riforma Rai bloccata, le opposizioni minacciano: “O si esce dallo stallo o disertiamo la commissione Bilancio”. E chiedono a Giorgetti il parere del ministero ancora mancanteSe sulla riforma della Rai, la prossima settimana, non dovesse arrivare il parere del ministero dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ancora mancante,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Notizie - Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - Avviso relativo all'obbligo di pubblicazione curriculum vitae e certificato penale dei Candidati (art. 1 co. 15 Legge 3/2019); Pubblicità sovvenzioni e contributi pubblici 2025: obblighi e scadenze; Una legge che obbliga i giornali a pubblicare le assoluzioni. Costa (FI): Norma di civiltà; Export militare, Rete Pace Disarmo e Opal in audizione al Senato: chiediamo più trasparenza e controllo democratico.

Una legge che obbliga i giornali a pubblicare le assoluzioni. Costa (FI): Norma di civiltàPassa in Commissione Giustizia alla Camera la norma voluta dal presidente dei deputati di Forza Italia che obbliga i media a dare immediata pubblicità alle sentenze di assoluzione (nelle stesse modali ... ilfoglio.it

La destra non molla: primo ok all’obbligo per i giornali di pubblicare le assoluzioniLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola La destra non molla: primo ok all’obbligo per i giornali di pubblicare le assoluzioni pubblicato il 30 Aprile 2026 a firma di Liana Milella ... ilfattoquotidiano.it

Vige l'obbligo di raccogliere le feci del proprio cane dal suolo pubblico; multe di 104 euro - facebook.com facebook

. @MimmoRossi: coprire il disavanzo è un obbligo di legge, non un investimento. Questo è un disavanzo strutturale e che va avanti da anni. Il Governo centrale mette poche risorse nella sanità pubblica. #opencrpiemonte x.com