La Camera ha approvato una proposta di legge che prevede l’obbligo di pubblicare sui media le sentenze favorevoli agli imputati. La modifica al Codice della privacy, attraverso l’introduzione dell’articolo 244-ter, mira a rendere pubblici i verdetti di assoluzione o non luogo a procedere in favore degli imputati. La proposta è stata presentata da un rappresentante di un partito di maggioranza.

Nuovi importanti passi sulla strada delgarantismo, principio giuridico spesso colpevolmente ignorato nel nostro Paese. L’Aula della Camera dei Deputati ha infatti approvato, in prima lettura, con 127 voti favorevoli e 82 astenuti,la proposta di legge sulla pubblicità sui media dei provvedimenti favorevoli all’imputato e all’indagato, ad esempio assoluzioni, archiviazioni o proscioglimenti. Il testo passa ora all’esame del Senato. La norma prevede che la persona coinvolta possa richiedere la pubblicazione di questi ultimi provvedimenti alla testata che avevadato notizia del procedimento penale con rilievo adeguato. E che, in caso di inadempimento, possa inoltrare una segnalazione alGarante per la protezione dei dati personaliche puòordinare la pubblicazione della notizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Obbligo pubblicazione su media di sentenze a favore imputati, via libera della Camera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Obbligo di pubblicare le sentenze di assoluzione: via libera in Commissione al ddl Costa. Le opposizioni si astengonoIn Commissione è passato il disegno di legge che prevede l’obbligo di pubblicare le sentenze di assoluzione o proscioglimento.

Decreto bollette, via libera della Camera: aiuti a famiglie e imprese, novità su carbone e rinnovabiliLa Camera dei deputati ha approvato il decreto bollette, un provvedimento di circa 5 miliardi di euro destinato a sostenere famiglie e imprese...

Argomenti più discussi: Newsletter n. 10 del 27 maggio 2026; Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa; Canone Unico Patrimoniale: la Cassazione cambia le regole; Gli obblighi di attestazione 2026.

Qui sotto il testo della mia proposta di legge come approvata ieri dalla Commissione Giustizia, sull'obbligo di pubblicazione delle sentenze di assoluzione con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Nessun voto contrario. A x.com