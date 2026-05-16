Un uomo evirato ad Angri si trova senza una dimora, senza un'occupazione e senza alcun tipo di sostegno. La sua condizione è stata segnalata dall’avvocato Angelo Pisani, fondatore del Progetto antiviolenza 1523.it, che ha definito la situazione come vergognosa. Il caso di Bizan, coinvolto in questa vicenda, ha portato attenzione sulla mancanza di assistenza e supporto per la persona interessata. La vicenda si inserisce in un quadro di criticità legate alla tutela delle persone vulnerabili.

Senza casa, senza lavoro e con una grave mutilazione genitale che lo condizionerà per tutta la vita che gli resta: è la storia di Bizan, il giovane di origini bengalesi evirato dalla moglie nella casa coniugale di Angri, in provincia di Salerno, dove da qualche settimana si erano trasferiti dalla provincia di Napoli. In quella casa Bizan, dimesso dall’ospedale, non potrà tornare: gli inquirenti l'hanno messa sotto sequestro come luogo del reato. Quando la vittima della violenza domestica è un uomo Se la storia dell'uomo evirato dalla moglie ha avuto enorme risonanza mediatica, tra curiosità morbosa e ignobile schadenfreude, senza... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Uomo evirato ad Angri resta senza casa, senza lavoro e senza supporti, la denuncia dell'avv. Angelo Pisani: "Vergognoso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Evira il compagno nel Salernitano....ma la cosa piu' orrbile sono i commenti sotto la notizia

Sullo stesso argomento

Uomo evirato a Napoli, avv. Pisani al GdI: "Dimesso, ma senza casa e con gravi ferite, assistenti sociali assenti, se donna sarebbe super coccolata"Il 41enne evirato dalla moglie è stato dimesso, ma essendo la sua casa ancora sotto sequestro "lui è in mezzo alla strada e né il comune né gli...

Uomo evirato per gelosia dalla moglie ad Angri, l'avvocato Pisani si costituirà parte civileNon sarebbe in pericolo di vita, l'uomo, originario del Bangladesh, narcotizzato ed evirato per gelosia da sua moglie, sua connazionale, ad Angri.

Uomo evirato ad Angri resta senza casa, senza lavoro e senza supporti, la denuncia dell'avv. Angelo Pisani: Vergognoso x.com

Dimesso l’uomo evirato dalla compagna ad Angri, ma ora non sa dove andare: casa sua è sequestrataDimesso dall’ospedale l’uomo di 41 anni evirato dalla compagna il 1 maggio. L’avvocato Pisani: Casa sua è ancora sotto sequestro, non sa dove andare Dimesso dall'ospedale l'uomo evirato ad Angri dal ... fanpage.it

Uomo evirato ad Angri, gli avvocati: Denunceremo chi ha diffuso foto su letto ospedaleStampa Le immagini shock dell’uomo evirato, ripreso sul letto d’ospedale, insieme alla fotografia dell’organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circolando in rete tra chat e social in un clima ... salernonotizie.it