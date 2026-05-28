Cambiaso via dalla Juve in estate? La dirigenza lo inserisce nella lista dei possibili sacrificati | cosa succede

Notizia in breve

La Juventus sta valutando di cedere l’esterno già questa estate, inserendolo nella lista dei giocatori cedibili per generare entrate. La decisione è stata riportata dal Corriere dello Sport, che specifica come il club abbia messo il giocatore tra i possibili partenti. La scelta fa parte di un piano più ampio di alleggerimento della rosa e di rafforzamento delle finanze. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata.