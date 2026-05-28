Cambiaso via dalla Juve in estate? La dirigenza lo inserisce nella lista dei possibili sacrificati | cosa succede
La Juventus sta valutando di cedere l’esterno già questa estate, inserendolo nella lista dei giocatori cedibili per generare entrate. La decisione è stata riportata dal Corriere dello Sport, che specifica come il club abbia messo il giocatore tra i possibili partenti. La scelta fa parte di un piano più ampio di alleggerimento della rosa e di rafforzamento delle finanze. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata.
di Luca Fioretti Cambiaso via dalla Juve, l’esterno bianconero finisce nella lista dei cedibili per fare cassa: l’indiscrezione del Corriere dello Sport che scuote i piani. Le nubi della programmazione finanziaria continuano ad addensarsi sopra la Continassa, preannunciando una sessione di trasferimenti all’insegna delle scelte dolorose per la dirigenza. Secondo quanto lanciato in primo piano dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Andrea Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus nel corso della prossima estate. Il laterale azzurro non è più considerato un elemento inamovibile a causa delle stringenti necessità economiche che attanagliano le casse societarie in vista del prossimo mercato estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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