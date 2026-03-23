Cambiaso Barcellona clamorosa rivelazione in vista dell’estate | l’esterno della Juventus è nella lista dei blaugrana! Ultime

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiaso Barcellona, l’esterno è sulla lista del club spagnolo e la dirigenza deve valutare il suo futuro dopo un’annata dal rendimento altalenante. La  Juventus  si prepara ad affrontare le incognite della prossima sessione estiva di trasferimenti. Le ultime indiscrezioni di mercato riportate da  Gianluigi Longari  di  Sportitalia  accendono i riflettori su  Andrea Cambiaso. L’esterno è finito clamorosamente nella lista dei desideri del  Barcellona, alla ricerca di profili validi per rinforzare la propria corsia.  La dirigenza osserva con grande attenzione gli sviluppi di questa situazione, consapevole che le sirene spagnole potrebbero tentare seriamente il ragazzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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