Cambiaso Barcellona, l’esterno è sulla lista del club spagnolo e la dirigenza deve valutare il suo futuro dopo un’annata dal rendimento altalenante. La Juventus si prepara ad affrontare le incognite della prossima sessione estiva di trasferimenti. Le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Gianluigi Longari di Sportitalia accendono i riflettori su Andrea Cambiaso. L’esterno è finito clamorosamente nella lista dei desideri del Barcellona, alla ricerca di profili validi per rinforzare la propria corsia. La dirigenza osserva con grande attenzione gli sviluppi di questa situazione, consapevole che le sirene spagnole potrebbero tentare seriamente il ragazzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso Barcellona, clamorosa rivelazione in vista dell’estate: l’esterno della Juventus è nella lista dei blaugrana! Ultime

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